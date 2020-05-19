«نتفليكس» في العيد: مسرحيات عربية للجمهور

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «نتفليكس»، الشركة الرّائدة عالمياً في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن عرض مجموعة من أشهر المسرحيات العربية الكلاسيكية، تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثل «العيال كبرت»، و«المتزوجون» و«باي باي لندن»، في رحلة إلى عالم من الذكريات والحنين إلى الماضي.

وسيتمكن المشتركون من مشاهدة هذه الباقة المميزة من المسرحيات الكوميدية عبر قسم مخصص على المنصة بعنوان «نوستالجيا»، وستتوافر المسرحيات في 190 دولة حول العالم لأكثر من 183 مليون عضو، ليستمتعوا بمشاهدة المسرحيات مع إمكانية استعراض الترجمة باللغة الإنجليزية. وسيتمكن المستخدمون الذين يملكون حسابات باللغة العربية من مشاهدة جميع المسرحيات، وستكون مسرحيات مثل «المتزوجون»، و«ريا وسكينة»، و«مراهق في الخمسين» وغيرها متوافرة لدى المستخدمين للحسابات باللغة الإنجليزية عند الانطلاق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news