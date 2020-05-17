ميلودي غاردو تسعى إلى تكوين أوركسترا عالمية رقمية

المصدر: باريس - رويترز

دعت مغنية الجاز الأميركية، ميلودي غاردو، الموسيقيين في أنحاء العالم إلى عزف قطع موسيقية من ألبومها الجديد على الإنترنت، للتغلب على العزلة والضغوط المالية الناجمة عن قيود فيروس كورونا.

وتريد المغنية الأميركية الاستعانة بعازفي أوركسترا من جميع أنحاء العالم، سواء على آلات وترية أو آلات نفخ أو آلة الهارب، للمشاركة في أغنيتها الجديدة «فروم باريس وذ لاف» (من باريس مع الحب).

وسيجمع المنتجون القطع الموسيقية ضمن ما أطلقت عليه غاردو: «أوركسترا عالمية رقمية». وسيحصل الموسيقيون المختارون على أجور، وستذهب العائدات إلى منظمات خيرية، يستفيد منها العاملون بالقطاع الصحي.

وكانت غاردو، التي تقيم حالياً في شقتها بباريس، تتأهب لتسجيل جزء من ألبومها الجديد مع أوركسترا لندن السيمفوني، قبل تطبيق إجراءات العزل العام في أوروبا.

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