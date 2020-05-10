«أوان» تنفرد بعدد مشاهدات غير مسبوق في الثلث الأول من رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات التي حققتها منصة «أوان» الرقمية، خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، والتي بلغت 472 ألفاً و504 مشاهدات رقمية.

ووصل إجمالي عدد مشاهدات باقة الأعمال الرمضانية والمسلسلات الدرامية والكوميدية التي تبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، وتملك منصة «أوان» الرقمية حقوق بثها الرقمي إلى ما يزيد على 419 ألفاً و338 مشاهدة.

ونجح مسلسل «رقم الحظ 7» على شاشة تلفزيون دبي، مع هيا عبدالسلام وباقة فنانين، في تحقيق المرتبة الأولى بـ87 ألفاً و807 مشاهدات، على مدار الأيام الـ10 الأولى من الشهر الفضيل.

بينما استطاع مسلسل «بنت صوغان»، الذي يبث حصرياً عبر شاشة قناة سما دبي في تحقيق المرتبة الثانية (78 ألفاً و965 مشاهدة)، والعمل عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في الإمارات، يتقدمهم أحمد الجسمي وعلي التميمي وسعيد سالم ورزيقة طارش، إلى جانب بلال عبدالله ومنصور الفيلي وجمعة علي، وعدد من الوجوه الإماراتية الشابة.

أرقام

نجح المسلسل الكوميدي «بـ 100 وش» من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين في نيل المرتبة الثالثة (52 ألفاً و380 مشاهدة). تلاه مسلسل «خيانة عهد» على شاشة تلفزيون دبي من بطولة يسرا وحلا شيحة (51 الفاً و849 مشاهدة).

فيما حقق الموسم الثاني من «قرقاشة» على شاشة قناة سما دبي، مع لولوة الملا، وشيلاء سبت، وخالد البريكي، عدد مشاهدات وصل إلى ما يزيد على (42 ألفاً و510 مشاهدات).

وحقق الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني «خوصة بوصة» على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي عدد مشاهدات على منصة «أوان» الرقمية، وصل إلى (38 ألفاً و844 مشاهدة).

فيما وصل عدد مشاهدات الموسم 14 من المسلسل الكرتوني «شعبية الكرتون» على قناة سما دبي إلى 30 ألفاً و536 مشاهدة.

في الوقت الذي استطاع فيه المسلسل الكوميدي الجديد «حكايات ابن الحداد» للكاتب أحمد الكوهجي والمخرج يوسف الكوهجي، على شاشة قناة سما دبي تحقيق عدد مشاهدات تجاوز 19 ألفاً و47 مشاهدة، في آخر مشاركة فنية للنجم البحريني الراحل علي الغرير إلى جانب نجوم الكوميديا: خليل الرميثي، جمعان الرويعي، حسن محمد، فاطمة عبدالرحيم، وأبرار سبت.

أما مسلسل «سكر زيادة» على شاشة تلفزيون دبي مع نجمات الدراما المصرية: نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، فحقق مشاهدات عبر منصة «أوان»، خلال الأيام الـ10 الأولى من رمضان 17 ألفاً و536 مشاهدة رقمية.

أهم الإنتاجات

من جهة أخرى، يتابع جمهور منصة «أوان» الرقمية، بشكل حصري وكعرض أول لأهم الأعمال الدرامية والكوميدية العربية والخليجية إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، إذ أعدت المنصة الرقمية تحت شعار: «خلك على أوان»، ومن خلال الوسم (#خلك_على_أوان)، والموقع الإلكتروني www.awaan.ae، وتطبيقها الرقمي الخاص على الهواتف الذكية، دورة درامية استثنائية من خلال العرض الحصري لأهم الإنتاجات الدرامية الخاصة من مصر والكويت وسورية، ما يتيح للجمهور إمكانية المتابعة والمشاهدة على مدار اليوم. ووصل إجمالي عدد مشاهدات باقة الأعمال الرمضانية والمسلسلات الدرامية والكوميدية الحصرية على منصة «أوان» إلى ما يزيد على 53 ألفاً و166 مشاهدة رقمية، وجاء المسلسل الاجتماعي «سواها البخت» للنجمة الكويتية هيا الشعيبي والنجمة العمانية فخرية خميس، في المرتبة الأولى بعدد المشاهدات الرقمية، محققاً 13 ألفاً و196 مشاهدة رقمية في الثلث الأول من الشهر الفضيل، تلاه المسلسل الكوميدي «آل ديسمبر» مع النجم الكويتي طارق العلي بعدد 8312 مشاهدة رقمية.

وبينما وصل عدد مشاهدات المسلسل الكرتوني «صحبة الآيات» إلى 6397، حقق مسلسل «القمر آخر الدنيا» المستوحى من رواية طعم الحريق للكاتب محمود الورداني 6207 مشاهدات. واستقطب المسلسل الاجتماعي «بروكار» من بطولة عبدالهادي الصباغ، زهير رمضان، سلمى المصري، قاسم ملحو، نادين خوري، وسعد مينا، 5777 مشاهدة رقمية عن الفترة نفسها وهي الثلث الأول من رمضان.

وحقق المسلسل الكرتوني «نوح»، الذي يروي قصة نوح عليه السلام وكيف نجاه الله ومن معه من الطوفان العظيم، 5135 مشاهدة. أما المسلسل الكرتوني «فولانيا» من بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي فحقق 4206. وحظي مسلسل «حب عمري» من بطولة هيثم شاكر بـ3936 مشاهدة.

أكبر مكتبة رقمية

تعد منصة «أوان» الرقمية، التي أطلقها قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، في شهر رمضان المبارك عام 2011، أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، إذ توفر للجمهور تجربة مشاهدة واستماع مجانية، من خلال باقة خدمات رقمية متنوعة وبجودة عالية، في الوقت الذي تعتبر فيه أكبر منصة (OTT) في الشرق الأوسط، إذ تحتوي على ما يزيد على 100 ألف ساعة فيديو، وملفات صوتية تتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية، والتصميم المرن الذي يتجاوب مع جميع المتصفحات، سواء المكتبية أو الخاصة بالأجهزة الذكية واللوحية، بداية من الهواتف الذكية (أنظمة تشغيل آي أو إس، وأندرويد)، مروراً بأنظمة البث التلفزيوني (أبل تي في)، وخدمة (التلفزيون الذكي من سامسونغ)، و(هيوماكس)، وصولاً إلى (كروم كاست من غوغل)، وغيرها من المنصات والتطبيقات الرقمية، فيما تعد «أوان» أول منصة فيديو تتوافر على ساعة أبل الذكية.

472

ألفاً و504 مشاهدات رقمية على منصة أوان للمسلسلات والأعمال الدرامية، في 10 أيام.

87

ألفاً و807 مشاهدات، حققها مسلسل «رقم الحظ 7» الذي حل بالمرتبة الأولى.

«رقم الحظ 7»، على شاشة تلفزيون دبي، نجح في تحقيق المرتبة الأولى.

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