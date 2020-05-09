ألفاظ سوقية وعنف.. 219 ملاحظة من "الإعلام" على مسلسلات مصرية في أسبوع

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، التقرير الإحصائي الأول للجان الفنية المكلفة بمتابعة الأعمال الدرامية التي تعرض في رمضان، و رصدت 219 ملاحظة في 25 مسلسلا وذلك خلال الأسبوع الأول فقط.

وقال التقرير إن مسلسل "رجالة البيت" هو الأعلى من حيث الملاحظات بواقع 26 ملاحظة، ثم مسلسل "سلطانة المعز" 25 ملاحظة، وبعدهما مسلسل "البرنس" بواقع 21 ملاحظة،و100 وش ب 20 ملاحظة، و"اتنين في الصندوق"، و"لما كنا صغيرين" ب 16 لكل منهما، وقد التقرير ملاحظاته على ال 25 مسلسلا رمضانيا تعرض على الفضائيات المصرية والعربية.

وتضمن التقرير مخالفات بخصوص الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة والتي احتلت المركز الأول في ترتيب المخالفات بواقع 90 ملاحظة، ثم التدخين بواقع 57 ملاحظة، وتشويه صورة المرأة 15، ثم مخالفة كود الطفل 12، والمخدرات 11، والخمور 10، ومشاهد عنف 10، وايحاءات جنسية 8، وعدم احترام القوانين 2، بينما تم رصد ملحوظة واحدة لكل من سب وقذف، والتهكم والسخرية، والحض على الكراهية، وانتقاد سلوكيات المصريين. وأكدت اللجنة أنها لم ترصد أي مخالفات تتعلق بثلاثة معايير وهي: تمجيد الجريمة وتوظيف الدين سلبيا، وعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.

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