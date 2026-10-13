شما بنت محمد تطلق «العربية في فضاء الانتظار»

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة ثقافية بعنوان «العربية في فضاء الانتظار»، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وتسعى المبادرة، بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، إلى تعزيز حضور «العربية» في الأماكن العامة خارج الدولة والتعريف بالثقافة الإماراتية عبر إتاحة مواد قرائية عربية ومترجمة في قاعات الانتظار في المرافق العامة.

وتنطلق المبادرة من ملاحظة رصدتها الشيخة شما، تمثلت في محدودية توافر المواد القرائية باللغة العربية في قاعات الانتظار مقارنة باللغات الأخرى.