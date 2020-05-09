تذاكر «شنغهاي ديزني لاند» تنفد في دقائق

المصدر: شنغهاي ■رويترز

أعلن الموقع الإلكتروني لمدينة شنغهاي ديزني لاند الترفيهية، بالصين، أن التذاكر نفدت سريعاً، أمس، لحجز الدخول في أوائل أيام استئناف عمل المدينة، التي تستعد لفتح أبوابها بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونفدت تذاكر دخول بعد غدٍ، أول أيام فتح المدينة للزوار مجدداً، وحتى 14 مايو الجاري، عبر خدمة الحجز على الإنترنت.

كما نفدت تذاكر الدخول في عطلة نهاية الأسبوع، يومَيْ 16 و17 مايو الجاري. وأكد موقعا فليغي وميتوان لحجز التذاكر، أيضاً، نفاد التذاكر التي طرحاها ليوم الافتتاح.

وذكر موقع فليغي الإلكتروني أن التذاكر المطروحة عبره ليوم 11 مايو (أول أيام استئناف عمل المدينة)، ويوم 16 مايو (الذي يوافق بدء عطلة نهاية الأسبوع)، نفدت في غضون ثلاث دقائق.

وأغلقت مدينة شنغهاي ديزني لاند أبوابها في 25 يناير الماضي، مع إغلاق الأماكن العامة في أنحاء الصين، امتثالاً لتعليمات التباعد الاجتماعي. وفي مارس الماضي، أعادت «ديزني» فتح بعض أماكن التسوق والطعام في موقعها بشنغهاي، لكن المدينة الترفيهية الرئيسة ظلت مغلقة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ديزني، بوب تشابيك، يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة الصينية طلبت من الشركة ألا تتجاوز نسبة زوار الحديقة 30% من طاقتها الاستيعابية، أي نحو 24 ألف زائر تقريباً، عند إعادة فتحها.

- «المدينة» أغلقت مرافقها في 25 يناير الماضي.

- الحكومة الصينية طلبت ألا يتجاوز الزوار نسبة 30%.

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