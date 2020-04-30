متابعون لـ «الإمارات اليوم» يعترفون: عاداتنا بعد «كورونا» ليست كما قبله

المصدر: ديما منصور - دبي

لم يكن العالم، مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، على دراية بأنه سيطوي صفحات عدة من العادات والمفاهيم، التي شكلت جزءاً كبيراً من ثقافات شعوب تناقلتها الأجيال.

إلا أن الانتشار الواسع والسريع للفيروس حال بيننا وبين الكثير من عاداتنا اليومية، التي كنا نمارسها بشكل طبيعي، من دون أن يكون لدينا أدنى فكرة عما قد تسببه لنا من مخاطر صحية، فتغير كثير من المفاهيم التقليدية، وتبدل أسلوب الحياة بشكل تدريجي، حتى أصبح على ما هو عليه اليوم، في ظل التباعد الاجتماعي والإجراءات المتبعة في أغلب الدول للحد من انتشار «كورونا».

من المؤكد أن فيروس «كورونا» سينحسر، كغيره من الفيروسات والأمراض التي تفشت في العالم على مر العصور وذهبت، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستتغير عاداتنا بعد «كورونا» أم أننا سنعود إلى ما كنا عليه سابقا؟

يؤكد أغلب الأشخاص أن الحياة بعد «كورونا» لن تكون كما كانت قبله، وعلى وجوب تغيير العديد من الأمور التي ارتبطت بأزمة الوباء ،لاسيما في ما يتعلق بعاداتهم اليومية التي يتوقعون أن يتغير أغلبها، كالمصافحة، والأحضان، والتعقيم، وغسل اليدين، وعدم ترك مسافة آمنة بينهم، وتغيير النمط الغذائي والصحي، وقضاء وقت أكثر مع العائلة، وتجنب الإسراف، وغيرها الكثير.

وأجرت صحيفة «الإمارات اليوم» استطلاعاً للرأي سألت من خلاله متابعيها على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «تويتر»، و«فيس بوك»، و«إنستغرام»، عن العادات التي قد تتغير لديهم بعد الانتهاء من أزمة «كورونا».

وتنوعت أجوبة المتابعين، الذين أكد أغلبهم أن الحياة بعد «كورونا» ستكون مختلفة بشكل كبير.

وتالياً أبرز العادات التي تغيرت لدى المتابعين، على المنصات الثلاث، والتي سيستمرون بها إلى ما بعد الأزمة:

تجنب المصافحة

شكّل تجنب المصافحة أحد أكثر التغييرات وضوحاً في المعايير الاجتماعية منذ تفشي «كورونا»، وأكد متابعون أن هذه واحدة من أهم العادات التي تغيرت لديهم في ظل هذه الأزمة، مشيرين إلى أنه سيكون هناك تحول ثقافي في الطريقة التي يحيّون بها بعضهم.

المسافة الآمنة

الحفاظ على مسافة آمنة، واحدة من أهم التوصيات التي وُجهت للناس لتفادي الإصابة بفيروس «كورونا»، وفي هذا السياق أشار متابعون إلى أنهم باتوا أكثر وعياً بترك مسافة أمان بينهم وبين والآخر، لتفادي العدوى بأي نوع من الفيروسات، حتى الموسمية منها.

النمط الصحي

في السابق، كانت الوجبات السريعة من المطاعم خياراً مفضلاً وسهلاً بالنسبة لكثيرين، لاسيما مع الخروج للعمل وعدم توافر الوقت الكافي لإعداد الطعام، لكن البقاء في المنزل لفترة طويلة، والخوف من الطعام من الخارج، جعلا الناس يعتمدون على إعداد الوجبات في منازلهم، كما أنهم باتوا أكثر وعياً بالطرق الصحية التي تعمل على تقوية مناعتهم وحمايتهم من الأمراض.

وقال متابعون إن من المؤكد أن الاعتماد على الطعام من الخارج سيقل بشكل كبير، معتبرين أن هذا من أكثر العادات الجديدة إيجابيةً التي اكتسبوها في ظل هذه الأزمة، وإن المخاوف الواسعة من الإصابة بالفيروس جعلتهم يلتفتون بشكل أكبر إلى صحتهم.

كما أفاد متابعون بأن صحتهم ستكون، من الآن فصاعداً، فوق كل شيء، وأنهم سيعتنون أكثر من قبل بتقوية مناعتهم عن طريق ممارسة الرياضة والأكل الصحي.

غسل اليدين والتعقيم

قال متابعون إنهم لم يدركوا سابقاً الأهمية الكبيرة لغسل أيديهم لفترة لا تقل عن 20 ثانية، وهي المدة اللازمة لقتل الجراثيم، كما أنهم لم يكونوا على دراية بأهمية تعقيم الأغراض التي يجلبونها من الخارج.

وذكروا أن التعقيم المستمر للأشياء وغسل اليدين على مدار اليوم، من العادات التي تغيرت لديهم والتي ستستمر معهم إلى ما بعد «كورونا».

وقت أطول للعائلة

أكد متابعون أن الفترة الكبيرة التي قضوها في منازلهم، من دون الخروج منها إلا للحالات الضرورية، عززت لديهم الشعور بالقيمة الكبيرة للعائلة، التي لم يتمكنوا من إدراكها إلى هذا الحد سابقاً، لاسيما مع ضغوط الحياة وساعات العمل الطويلة وأوقات الدوام المختلفة.

كما اعترف متابعون بأن «كورونا» عالج كثيراً من الأزمات الأسرية، وأعاد الترابط الذي فككته كثرة الانشغالات، ما جعلهم يضعون العائلة في أول اهتماماتهم، آملين أن يتمكنوا من الحفاظ على هذا الالتزام بعد الانتهاء من هذا الفيروس.

الادخار وعدم الإسراف

أفاد متابعون بأن فيروس «كورونا» لفت انتباههم إلى أهمية عمل ميزانية خاصة بالأزمات، والتفكير بشكل جدي في وضع خطة اقتصادية تسمح لهم بالادخار وتقيهم الإسراف.

وأكد عدد كبير من المتابعين أن أموراً كثيرة غير ضرورية، كانوا ينفقون عليها مبالغ كبيرة، سيلغونها من حياتهم، ويعيدون النظر في كل مصروفاتهم، ويعيدون ترتيب أولوياتهم من الناحية المالية.

رياضة وهوايات

ذكر متابعون من المهتمين بممارسة الرياضة، أن واحدة من العادات التي قد تتغير لديهم ما بعد «كورونا»، هي التقليل من الوجود في الصالات الرياضة المزدحمة.

فيما أكد آخرون أن فترة الحجر الصحي والعزلة، جعلتهم يشعرون بأهمية الوقت وتنظيم الحياة، فباتوا أكثر وعياً بأنفسهم وحاجاتها، وضرورة تفريغ جزء من اليوم لممارسة الهوايات.

تقدير من يستحقون

أشار متابعون إلى أنهم، في ظل فيروس «كورونا» والمخاوف الكبيرة التي رافقته، باتوا يقدرون أكثر ما يعرف بالجيش الأبيض، وهم الأطباء والممرضون، وجميع العاملين في القطاعات الصحية في أنحاء العالم.

وأكدوا أنهم في الفترة المقبلة سيهتمون أكثر بالمجال الطبي، ومتابعة آخر الأبحاث والمستجدات والدراسات بشكل عام.

نشاطات تخدم المجتمع

أكد متابعون أن هذه الأزمة أيقظت لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه أنفسهم، وتجاه الآخرين، وأنهم باتوا أكثر وعياً بضرورة السلوك الجماعي وأهمية التكاتف والتكافل الاجتماعي، مشيرين إلى أن «كورونا» أعطاهم درساً بأنه لا يمكن التغلب على أي كارثة أو أزمة دون وجود تعاون مشترك.

وقت أكبر للعبادات

وجد كثيرون من المتابعين، خلال فترة جلوسهم في منازلهم، أنهم كانوا مقصرين في عباداتهم، مشيرين إلى أنهم وجدوا في قضاء وقت أكبر بالعبادة، الطمأنينة والأمان، في ظل الخوف والهلع اللذين رافقا انتشار فيروس «كورونا»، وأكدوا أنهم سيتمسكون أكثر بعبادتهم بعد الخروج من هذه الأزمة.

من الآن فصاعداً السلام «عن بُعد» وتجنب أي نوع من الملامسة المباشرة.

الاهتمام بالصحة، وتقدير العائلة، وعدم الإسراف.. على رأس الأولويات.

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