«أوان» تطلق تحديات المسلسلات الرمضانية على «تيك توك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت منصة «أوان» الرقمية إطلاقها لتحديات المسلسلات الرمضانية على شبكة «تيك توك»، المنصة الرقمية الرائدة في مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم، وذلك في إطار حرصها ومواكبتها لآخر التطورات في المجال الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع الدورة البرامجية الخاصة وباقة المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية في شهر رمضان المبارك 2020 على شاشتي تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

وكشفت مديرة إدارة الإعلام الرقمي والتسويق في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام هبة السمت، عن إطلاق التحدي الجديد بعد النجاح الكبير الذي شهدته منصة «أوان» الرقمية على شبكة «تيك توك» على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث يمكن للجمهور الاشتراك في تحدي مسلسلات تلفزيون دبي وقناة سما دبي في رمضان على شبكة «تيك توك» من خلال البحث عن «On Awaan» عبر المنصة أو من خلال الوسم الخاص بكل مسلسل، ومن ثم الاطلاع على المواد الرقمية والمقاطع المصورة في خانة كل مسلسل، وإعادة تمثيل أحد المشاهد المختارة من هذه المسلسلات الرمضانية التي تتميز بمتابعة نجوم هذه الأعمال لها عبر حساباتهم الرسمية الموثقة، الأمر الذي يتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة مشاهدة جديدة وتفاعل رقمي مختلف مع مسلسلات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي خلال الشهر الفضيل.

الطريقة المبتكرة التي سيتم من خلالها المشاركة في التحديات الخاصة بالمسلسلات الرمضانية المدرجة عبر حساب «On Awaan» سيتم الترويج لها ابتداء من أول أيام شهر رمضان المبارك من خلال خاصية «اكتشف» إلى جانب الإعلانات المدرجة لدى فتح التطبيق على الهواتف الذكية، والتي ستسمح للجمهور بمتابعة أحدث المقاطع اليومية من المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية من خلال الشبكة الاجتماعية الأكثر والأسرع نمواً في العالم الرقمي، خصوصاً أن شبكة «تيك توك» تعتمد بالدرجة الأولى على إبداع ومشاركة فيديوهات قصيرة وبحد أقصى لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، عبر استخدام أفكار خلاقة في المقطع المرئي القصير بصوت عادي، أو باستخدام أصوات موجودة فعلياً للتمثيل تسمح بتجسيد أحد الأدوار مع صوت مشهد كوميدي أو مغن معروف، باستخدام تقنية مزامنة الصوت مع حركة الشفاه.

من جهة أخرى توفر منصة «أوان» الرقمية مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة إلى جانب عرضها في رمضان 2020 نخبة من الأعمال الدرامية والكوميدية الحصرية للمرة الأولى، كذلك خدمات البث الحي لقنوات قطاع الإذاعة والتلفزيون، وخدمة «Catch up TV» بمميزاتها التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.

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