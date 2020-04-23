اقتناء حيوان أليف ليس حلاً خلال «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

لاشك بشأن مدى الراحة، التي يشعر بها المرء باقتناء حيوان في المنزل، خصوصاً في وقت مفزع، عندما يكون كثيرون عالقين في المنزل، بينما يجتاح فيروس كورونا (كوفيد-19) العالم. إلا أن خبراء حقوق الحيوان يحذرون الأشخاص من اقتناء حيوان أليف، على أنه حل للوحدة الناتجة عن التباعد الاجتماعي. فإذا لم تكن قادراً ومستعداً للالتزام بالمسؤولية الطويلة المدى التي تأتي مع الحيوانات الأليفة، فلا ينصح خبراء حقوق الحيوان بالبحث عن رفيق جديد في فترة الإغلاق بالوقت الحالي. ويجب على مالكي الحيوانات أن يتخذوا قراراً بتحمل مسؤولية كائن حي، حسب هيستر بومرينينغ، من الرابطة الألمانية للرفق بالحيوان.

وتضيف بومرينينغ أنه في وقت يشهد قيوداً تاريخية على الحركة، من غير الواضح ما إذا كان يمكن لمالكي الحيوانات الأليفة إعطاء الكلب أو القط الرعاية التي يحتاج إليها.