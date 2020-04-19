استهلك طعاماً بآلاف الدولارات..اعتقال أميركي عزل نفسه في مطعم مُغلق

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اختار رجل اميركي، طريقة طريفة لعزل نفسه في زمن كورونا، لكن هذه الطريقة كلفته غاليا ألا وهو دخول السجن. حيث اعتقلت شرطة في ولاية كونيتيكت الأميركية لويس أنخيل أورتيز (42 عاماً)، الذي اختار أن يعزل نفسه في مطعم مغلق لانه لايملك المال لشراء حاجاته الغئائية فترة العزل، وعلى مدى الايام الماضية، قضى الرجل اوقاته سعيدة مستمتعاً بطعام وشراب مجاني بقيمة آلاف الدولارات، لكن مدير المطعم الذي قرر إلقاء نظرة على المكان كتشف وجود الرجل الذي يبدو انه كان يتفنن في أنواع الطبخات والمأكولات والمشروبات التي لم يكن يحلم بها بالظروف العادية، بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وتوقف مدير المطعم المغلق أمام زجاج مطعمه، وفوجئ برؤية شخص ينام بداخله، فقام باستدعاء الشرطة. وقدرت الإدارة خسائر الطعام والشراب بعدة آلاف من الدولارات. ويواجه أورتيز تهمة السطو والسرقة.