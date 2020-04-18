فنان كويتي يتعرض لإعتداء عنيف بآلات حادة "لسبب لايصدق"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تعرض الفنان الكويتي عبدالله الجاسر الشهيرالمعروف بـ"عبودكا"، إلى إعتداء عنيف أسفرعن إصابات بالغة، وتعرض الجاسر لضرب مبرح من قبل شخصين قاما إيضا باستخدام آلة حادة، ماتسبب له بنزيف من العين والأنف، كما أصيب بقطع في القناة الدمعية وكسر في الأنف، وأجرى الفريق الطبي المسعف عملية جراحية للسيطرة على الاضرار الأولية ، ومن المقرر أن يجري عملية ثانية خلال أيام.

وكشفت وسائل إعلام كويتية، أن الاعتداء تم "لسبب ولايصدق" ألا وهو عدم وقوف الفنان لشابين معجبين، من أجل التقاطهما صورة تذكارية معه، الأمر الذي استفزهما ولاحقاه بالسيارة ثم تهجما عليه بآلة حادة وتسببا له بإصابات بليغة.

وذكر حساب "أمن ومحاكم"، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن المباحث الجنائية ألقت القبض على حدثين اعتديا على عبودكا في الوفرة.