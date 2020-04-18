الأردن: أخبار مبشّرة من شيكاغو عن علاج لكورونا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال مدير مركز الحسين للسرطان في الأردن الدكتور عاصم منصور، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن أخباراً إيجابية جاءت من شيكاغو في الولايات المتحدة بشأن دواء لعلاج مرض فيروس كورونا.

وقال منصور في تغريدة له عبر “تويتر”: “اخيرا تأتينا أخبار إيجابية من شيكاغو حيث يتم اختبار دواء Remdesivir على مرضى كورونا، تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن ١٢٣ مريضا من أصل ١٢٥ خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في نفس الدراسة لكن النتائج الأولية مبشرة”.