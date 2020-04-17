آسيوي في الكويت ينتحر ببث مباشر مع خطيبته

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شنق آسيوي يقيم في الكويت نفسه داخل إحدى البنايات في محافظة الفروانية، وبث عملية انتحاره إلى خطيبته عبر الهاتف.

وذكر مصدر أمني، حسب صحيفة الأنباء الكويتية، أن «بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات من قاطني إحدى البنايات بمحافظة الفروانية، وعند توجه رجال الإسعاف والنجدة إلى موقع البلاغ اتضح أن الوافد لفظ أنفاسه جراء اختناقه من الحبل الذي استخدمه في شنق نفسه»، وتم إنزال الجثة من قبل رجال الطب الشرعي.

وكشفت التحريات أن الوافد صوّر وبث عملية انتحاره إلى خطيبته عبر الهاتف.