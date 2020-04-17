مصر تبدأ اختبار عقار"افيجان" الياباني على 50 مريضا ب" كورونا"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت مصر أنها بدأت اختبارات على عقار ياباني يستخدم ضد فيروس "كورونا"، بتجربته على 50 مريضا بمستشفيات العزل الصحي، بعد أيام من تسلم عينات من الدواء من اليابان.

وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، محمد عوض تاج الدين، إن عقار "أفيجان" أعطي إلى 50 مريضا في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا، بحسب وكالة أنباء الشرق الرسمية المصرية، وهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي"

وأضاف أنه من المعروف أن فترة حضانة الفيروس تمتد حتى 14 يوما وقد تطول في بعض الحالات، موضحا أنه بعد التجارب الإكلينيكية تبين أن "أفيجان يقصر فترة الحضانة إلى أربعة أيام، حسبما قال الصينيون حيث أوضحت تجاربهم أن الحالات الشديدة أو الشديدة جدا تحقق نتيجة أفضل باستخدام هذا العقار".

وأضاف تاج الدين، وهو وزير سابق للصحة وأستاذ للأمراض الصدرية، أن "أفيجان" صنع للمرة الأولى في اليابان عام 2014 ويتداول كدواء هناك ضد الإنفلونزا العادية، غير أن الصين قامت بتجربته كدواء ضد "كورونا"، مشددا على أنه "حتى اللحظة لا يوجد دواء ضد هذا الفيروس وكل المحاولات الحالية تعتمد على استخدام أدوية قديمة".

وأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن التجارب السريرية تجري على عشرات الأدوية، من بينها "أفيجان"، التي بدأنا بالفعل إعطاءها لعدد من المرضي.