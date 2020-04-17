«بوك ماي شو».. كوميديا تدعم المواهب الإماراتية

بعد النجاح الذي حصدته منصة «لايف فرم إتش كيو» للترفيه المنزلي في أسبوعها الأول، وتمكنها من استقطاب أكثر من 100 ألف شخص يومياً من جميع أنحاء العالم لمتابعة العروض الموسيقية وعروض الأداء، قررت شركة «بوك ماي شو»، الرائدة عالمياً بأنشطة الترفيه الخارجية، توسعة برامجها اليومية لتشمل مجموعةً مرموقة من المواهب الإماراتية الصاعدة، التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال شهر أبريل.

وبعد تعاونها الناجح مع شركة «بيج باد وولف» المتخصصة في إدارة أعمال المواهب الهندية، بدأت منصة «لايف فرم إتش كيو» توسيع مجموعة عروضها لتتعاون مع أبرز المؤسسات العاملة في المنطقة لتقديم محتوى يلبي تطلعات سكان المنطقة، حيث تشتمل العروض على الفنون الأدائية والعروض الكوميدية والموسيقية. وسيفوز العرض الذي يحقق أعلى مستويات النجاح في الأسبوع بفرصة توسعة وصوله إلى الجمهور من خلال إتاحة العرض لجمهور منصة «بوك ماي شو» في الهند، ما يتيح للفنانين فرصة تحقيق الشهرة في ثاني أضخم دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.

وستشمل المجموعة الأولى التي وضعتها شركة «ذا جنكشن»، تقديم فقرةٍ يومية لمدة 40 دقيقة، يتم تكريسها لقراءة الشعر والقصص والمونولوج وغيرها باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والهندية والمراثية. وتضم قائمة الفنانين الجدد كلاً من مالافيكا فارادان وبورفا كروفر وجانج مودجالوهانسراج.

كما تقدم منصة «بوك ماي شو» سلسلة عروض كوميدية مباشرة لمدة خمسة أيام، بدءاً من 19 أبريل، وذلك بالتعاون مع «كوميك أون نايتس»، وهي وكالة إدارة الترفيه والأعمال الكوميدية، التي تشرف على أكثر من 150 عملاً محلياً وعالمياً.

- تستمر على مدى 3 أسابيع من الترفيه المنزلي بمختلف اللغات.