ألعاب تساعد في الترفيه عن الأطفال خلال الحجر المنزلي

المصدر: برلين - د.ب.أ

هل صرت عالقاً في المنزل مع الأطفال في المستقبل القريب بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؟ هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحويل الإقامة الجبرية إلى مغامرة ممتعة.

تقول مستشارة التعليم دانا مونت إن إعداد قائمة مهام تغطي الأعمال المنزلية والأعمال المدرسية، بالإضافة إلى الأنشطة المسلية، سيضمن عدم شعور الأطفال بالملل الشديد.

وعند التخطيط ليس من المهم تقسيم المهام الكبيرة إلى العديد من المهام الأصغر وتبديلها في كثير من الأحيان فحسب، ولكن أيضاً تضمين حدث مميز في اليوم.

وعلى كل حال تستدعي الأوقات الاستثنائية اتخاذ تدابير استثنائية. وتقترح مستشارة التعليم مونت، على سبيل المثال، القيام بنزهة على أرضية غرفة المعيشة: «افعلوا شيئاً غاية في الجنون معاً».

أو يمكنك تنظيم لعبة بحث خاصة بالرياضيات حول الشقة. وعلى حسب عمر الأطفال، يُعد الوالدان مسائل حسابية متفاوتة الصعوبة على قطع ورق صغيرة وتوزيعها حول المنزل.

وتضيف مونت: «ضع، مثلاً، 10 ورقات صفراء في غرفة المعيشة، و10 ورقات خضراء في الحمام، و10 ورقات حمراء في غرفة الأطفال». يتم بعد ذلك إضافة النتائج إلى جدول مهام تم إنشاؤه مسبقاً ثم أضف مهام أخرى.

بعد إضافة المجموع المكتوب على كل الأوراق المخبأة، تحسب نتائج الأوراق الصفراء والخضراء والحمراء معاً للحصول على نتيجة نهائية.

تتابع مونت الخبيرة في أصول التربية: «وبعد الحصول على الرقم أو الشفرة الصحيحة، تفتح الخزينة أو صندوق الكنز، ويحصل ملك أو ملكة الرياضيات على مكافأة صغيرة».

لا يجب أن ينتهي يوم المرح عند هذا الحد. «عندما يكون الجميع متعبين من المطاردة الرياضية، يحين الوقت لأمسية سينمائية مع فيشار معد في المنزل».