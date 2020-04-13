روسيا تعلن عن ابتكار دواء لعلاج «كورونا» سيتم اختباره خلال 10 أيام

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن اختبار الدواء سيبدأ خلال 10 أيام، بحسب «روسيا اليوم»، وموقع صحيفة «نوفوتسي».

وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن «شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول، تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية». وأضاف: «نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية». وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوماً.