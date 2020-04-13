بالصور..حلاق كورونا".يعقم الزبائن وينقذ مظهر الرجال في كوسفو

المصدر: بريشتينا -أ ف ب

مجهز بقناع وقفازين وخزان من الرذاذ المطهر، يذهب حلاق شهير في العاصمة الكوسوفية، بريشتينا إلى الزبائن المحجوزين في منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ليقص لهم شعرهم.

وقال دريتون كاميري البالغ من العمر 33 عاما "الناس في حاجة يمكنك إغلاق محلات مصففي الشعر لكن لا يمكنك أمر الشعر بالتوقف عن النمو. يجب قصه بانتظام".

وبهدف الحفاظ على المظهر، قرر كاميري الذي بات يحمل لقب " حلاق كورونا" إنقاذ زبائنه من محاولات حلق شعرهم في المنزل.

وقد أصبح يتلقى مكالمات منزلية من الراغبين في الحصول على خدماته لكنه يقوم بعملية التشذيب في الهواء الطلق لتقليل أخطار الإصابة بالفيروس. وقال "أنا لا أذهب إلى أي مكان بدون مطهرات وقناع وقفازات. قبل ان أبدأ العمل بالمشط والمقص، أطهّر الزبون من الرأس الى أخمص القدم".

ومع وجود أكثر من 40 ألف متابع له على "إنستغرام"، صار أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي في كوسوفو وينشر بانتظام صور عمله على هذه المنصة.

وقال كاميري إنه خفض كلفة خدمته التي كانت تبلغ عادة خمسة يوروهات كما أنه يقدمها للمتقاعدين وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية بشكل مجاني. أصبح هذا النوع من التضامن مع الفقراء شائعا في بريشتينا خلال أزمة تفشي الفيروس وقد أعلن أحد المخابز أن "الزبائن الذين لا يستطيعون دفع ثمن الخبز سيحصلون عليه مجانا".

وقال كاميري "أقوم بذلك للأشخاص الذين لا يجرؤون على مغادرة المنزل لكن بهدف المتعة أيضا. علينا أن نسترخي قليلا خلال هذه الفترة الكئيبة". حصل سمير البالغ 27 عاما أخيرا على قصة شعر في حديقة منزله في الهواء الطلق. وهو قال "أحببت الفكرة" وتابع "طالما أن هذا الوضع مستمر في بلادنا وفي العالم، لم لا؟".