باحثون صينيون يحددون المسافة الآمنة : متر ونصف لاتحمي من "كورونا"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال باحثون صينيون في مدينة ووهان، موطن كورونا الأول في العالم والصين، "أن المصابين بالفيروس قد ينشرون العدوى لمسافة تصل إلى 4 أمتار، أي ضعف تقديرات التباعد الاجتماعي التي تم تحديدها في كثير من دول العالم بمتر ونصف".

وقام العلماء الصينيون بدراسة وافية بفحص عينات سطحية وجوية من وحدة العناية المركزة وجناح Covid-19 العام في مستشفى "هاوشيشان" في ووهان، ووجدوا أن انتقال العدوى قد يتم على مسافة تصل لـ4 أمتار،بحسب "روسيا اليوم".

ووفق الدراسة لاحظ الباحثون أن الفيروس يظل موجودا في الهواء لعدة ساعات، فيما بعد سعال المصاب أو عطسه يسقط الفيروس على الأرض في غضون ثوان ويظل على الأسطح، ليموت بعد فترة زمنية بسيطة. وأشارت إلى أن توجيهات الحكومة بإبقاء مسافة تباعد عن الآخرين تبلغ نحو متر ونصف ليست كافية لمنع التقاط العدوى".

وأعرب معدو الدراسة عن استغرابهم من عدم إصابة أي من أعضاء طاقم المستشفى بالفيروس، "ما يشير إلى أن الاحتياطات المناسبة يمكن أن تمنع العدوى بشكل فعال".