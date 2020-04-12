هولنديون يخربون شبكات "الجيل الخامس" خوفا من " كورونا"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أفاد مسؤولون أمنيون هولنديون بتنمامي الاعتداءات على أبراج شبكات الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة، وذلك في ظل انتشار لنظرية مؤامرة تربط بين تفشي وباء " كورونا" وشبكات الجيل الخامس لخدمات الإنترنت. ووصف مصدر لهئية الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن هذه الاعتداءات تنوعت بين الحرق والتخريب.

ويسود اعتقاد سائد تكرس من خلال منصات التواصل الإجتماعي أن كثافة عدد أبراج الاتصالات المرتبطة بتقنية الجيل الخامس،مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا.