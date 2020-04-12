أفاد مسؤولون أمنيون هولنديون بتنمامي الاعتداءات على أبراج شبكات الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة، وذلك في ظل انتشار لنظرية مؤامرة تربط بين تفشي وباء " كورونا" وشبكات الجيل الخامس لخدمات الإنترنت. ووصف مصدر لهئية الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن هذه الاعتداءات تنوعت بين الحرق والتخريب.
ويسود اعتقاد سائد تكرس من خلال منصات التواصل الإجتماعي أن كثافة عدد أبراج الاتصالات المرتبطة بتقنية الجيل الخامس،مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا.
هولنديون يخربون شبكات "الجيل الخامس" خوفا من " كورونا"
أفاد مسؤولون أمنيون هولنديون بتنمامي الاعتداءات على أبراج شبكات الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة، وذلك في ظل انتشار لنظرية مؤامرة تربط بين تفشي وباء " كورونا" وشبكات الجيل الخامس لخدمات الإنترنت. ووصف مصدر لهئية الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن هذه الاعتداءات تنوعت بين الحرق والتخريب.