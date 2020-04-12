«كورونا» يُرجئ تصوير الحلقة الخاصة لمسلسل «فريندز»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أرجئ تصوير الحلقة الخاصة التي ستضم الممثلين الرئيسين في مسلسل «فريندز» الشهير، ولن تُعرض مع إطلاق خدمة «إتش بي أو ماكس».

واشترت مجموعة «وارنر ميديا»، أحد فروع مجموعة «إيه تي آند تي»، حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في السنوات الـ20 الأخيرة بنحو 425 مليون دولار على خمس سنوات، متفوقة على «نتفليكس».

وكانت المجموعة تريد أن تجعل من المسلسل أحد العروض الأساسية في منصتها الجديدة، عبر الإنترنت «إتش بي أو ماكس»، التي تطلق في مايو المقبل.

ومن أجل الترويج للحدث كانت «وارنر ميديا» قد قررت تصوير حلقة خاصة بمسلسل «فريندز» لعرضها عبر المنصّة في يوم إطلاقها.

وستصور الحلقة في موقع التصوير الأصلي للمسلسل في استوديوهات «وانرر براذرز» في بوربنك (كاليفورنيا) مع جنيفير أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لو بلان وماثيو بيري وديفيد شويمر، أبطال المسلسل الستة.

وذكرت مجلة «فراييتي» إن كلاً من أبطال المسلسل الستة حصل على 2.5 مليون دولار لتصوير الحلقة الخاصة.

لكن بسبب انتشار وباء «كوفيد-19» لم يبدأ التصوير بعد، وقرر المنتجون إرجاء موعد البث، حسب متحدث باسم «وارنر ميديا». وستطلق خدمة «إتش بي أو ماكس» في مايو المقبل، كما قال مدير الاستراتيجية في «وارنر ميديا»، شون كيسكر، لمجلة «فراييتي». وحقق مسلسل «فريندز» (1994-2004) نجاحاً كبيراً، وطبع جيلاً كاملاً من المشاهدين. وقد سمح عرضه عبر «نتفليكس» باستقطاب جمهور جديد، ما يؤكد شعبية هذا المسلسل.

2.5 مليون دولار حصل عليها كل واحد من أبطال العمل الستة.

خدمة «إتش بي أو ماكس» تطلق في مايو المقبل.