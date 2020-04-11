اكتشاف مخلوق بحري مفترس طوله 120 متراً

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

رصد الباحثون كائنًا غريبًا عملاقًا في أعماق البحار قبالة ساحل أستراليا الغربية، وفقًا لموقع نيوزويك.

وحسب مرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل نشر الحساب الرسمي لمعهد شميدت للمحيطات تغريدة على تويتر، كتب فيها «انظروا إلى هذه الأبولميا الجميلة العملاقة في أخاديد نينجالو، والتي يرجح أنها أكبر عينة مسجلة على الإطلاق، وهي في وضعية صيد غريبة تجعلها تبدو كجسم فضائي غريب».

ويبلغ قطر المخلوق البحري العملاق الذي يشبه الخيوط نحو 15 مترًا، وطول حلقته الخارجية نحو 47 مترًا، لكن المتحدث باسم معهد شميدت للمحيطات قال لنيوزويك «إن المخلوق كاملًا أطول من ذلك بكثير. ويقدر الطاقم أن طوله الإجمالي يزيد عن 120 مترًا».