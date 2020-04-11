بالصور.. وسامة الراحل يوسف داوود "الشديدة" تكشفها صورقديمة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تصدر اسم الفنان الراحل يوسف داوود تريند مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تداول نشطاء "السوشيال ميديا" عدة صور له خلال شبابه. وتداول عدد كبير من النشطاء صورا للفنان الراحل يوسف داوود في فترات مختلفة من شبابه متبوعة بتعقليات مختلفة مستغربة " ماهذه الوسامة الشديدة"، أو: "هل من الممكن أن تتخيلوا أنه ده الفنان يوسف داوود"؟ .وتفاعل الجمهور مع الصور مؤكدين أن يوسف داوود كان وسيما جدا، وأن الشيء الوحيد الذي لم يختلف بشكله هو طوله.

يذكر أن الراحل يوسف داوود ولد عام 1933، وتوفي في 2012، وقدم العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الناجحة.