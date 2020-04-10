بالصور..أكبرعائلة بريطانية تستقبل مولودها الـ22

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

رزقت أكبرعائلة بريطانية من حيث عدد المواليد، بالمولود رقم 22 وسط أزمة تفشي فيروس "كورونا" الذي يعصف بالبلاد والعالم حاصدا المزيد من الأرواح. وأعلن والدا الطفلة، بأن الطفلة ولدت بعد مخاض استمر 10 ساعات.

فيما لم يختر الزوجان بعد اسما لطفلتهم، التي تعد الآن الابنة الـ11 وسط أسرتهما الكبيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

والدة الطفلة، سو رادفورد، تحدثت عن الولادة قائلة "كنت خائفة أكثر من أي وقت مضى من ذهابي إلى المستشفى في ظل كل ما يحدث، وانتشار كورونا".

وأضافت: "كانت أغرب ولادة مررت بها حتى الآن، لكن عند نهايتها، يمكنني القول إنها كانت في الواقع واحدة من أفضل التجارب التي خضتها في حياتي. لم نستقر على اسم بعد، لكن لا يمكننا تسجيلها الآن على أي حال بسبب الفيروس".