نيويورك تحدد البلد الذي وصلت منه أول إصابة ب"كورونا"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

خلص فريق من الأخصائيين الأميركيين في علم الجينات في دراسة نشرت، أمس، إلى أنّ فيروس كورونا المستجدّ بدأ بالتفشّي في نيويورك في فبراير، أي قبل إطلاق حملة الفحوص الواسعة النطاق في الولاية، وأنّ مصدر العدوى هو أوروبا. بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت رئيسة الفريق تعقب سلسلة انتقال الفيروس، أدريانا هيغي، أخصائية علم الجينات في كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك: "غالبية الحالات أتت على ما يبدو من أوروبا، وأعتقد أن ذلك مرده جزئيا إلى أنه كان هناك تشديد على وقف الرحلات من الصين".

وأضافت المصاب الأول الذي تم تحليل بياناته لم يسافر إلى الخارج ما يعني أنه أصيب بالعدوى في نيويورك.وأوضحت هيغي أنه "عبر الاطّلاع على التغيّرات المحدّدة في الفيروس الذي يحمله، تمكّنا من القول إنّ الفيروس أتى من إنجلترا".

وأشارت إلى أن هناك رابطا بين ما كشفته الدراسة وموجة حالات غريبة من الالتهاب الرئوي كان الأطباء في نيويورك يعملون على معالجتها قبل إطلاق حملة الفحوص الواسعة النطاق في الولاية. وعمل الأخصائيون على تتبع إصابات 75 شخصاً أخذت منهم عينات في 3 مستشفيات في نيويورك.

ويمكن لهذه التحقيقات الجينية أن تتيح للأطباء التوصّل إلى تحديد سلالات معيّنة تسبّب عوارض مرضية أخطر من غيرها، وبالتالي تتطلّب علاجاً مختلفاً.

وينوي فريق الأخصائيين توسيع برنامجه وزيادة العيّنات إلى 200 أسبوعياً من أجل التوصّل إلى قاعدة بيانات تضمّ آلاف الجينومات.