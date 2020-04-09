ملكة جمال بريطانيا تعود لعملها كطبيبة: خجلت من ملابسي الجميلة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قررت ملكة جمال بريطانيا باشا موخرجي (24 عاما)،،العودة إلى مهنتها القديمة كطبيبة في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا. وعلى الرغم من تواجدها في الهند مشاركة في أحد التجمعات الحيرية، إلا أنها عادت إلى بريطانيا حيث يمكنها العمل والمساعدة بشكل قانوي، خاصة وان مجال تخصصها هو في الأمراض التنفسية. ومن المفترض أن تبدأ عملها في مستشفى "بوسطن بيلغرم" بحسب "بي بي سي".

وتقول: "شعرت أنه من غير العدل أن ارتدي الملابس وأتجمل في مكان آمن في حين يُخاطر زملاء لي بحياتهم على الجبهات الأمامية" لمكافحة الفيروس.

باشا غير قلقة من احتمال إصابتها بالفيروس خلال عملها فيه. وتقول: "كان من الممكن أن ألتقط الفيروس من أي مكان؛ من المطار أو عندما كنت في الهند. ما يقلقني الآن هو الضغط الكبير المُلقى على عاتق قطاع الصحة"في بريطانيا.

تُوجت باشا ملكة جمال إنجلترا في أغسطس من عام 2019 بعد فترة وجيزة من حصولها على شهادتين طبيتين من جامعة نوتنغهام.

وتقول: "لطالما أراد مني الجميع أن أختار بين أن أكون طبيبة أو أن أكون جزءاً من عالم الترفيه ومسابقات الجمال في العالم. وهل هناك طريقة أجمل لتمثيل ملكة جمال إنجلترا من خدمة بلدك في مثل هذا الوقت".