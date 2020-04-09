جزيرة أراد شرائها ترامب تعلن تخلصها من كورونا 100٪

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت السلطات في جزيرة غرينلاند، التي تتمتع بالحكم الذاتي في ظل السيادة الدنماركية، شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا لديها. وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، تبلغ مساحتها 2 مليون كيلومتر مربع.

وحذر كبير المسؤولين الطبيين، هنريك هانسن ، من إعلان أي انتصار على كورونا أو من تخفيف القيود المفروضة حتى لو يعد هناك اي اصابة. بحسب "بي بي سي".

وفي الأسابيع الأخيرة ، طبقت غريلاند إجراءت احترازية لوقف تفشي الفيروس بين سكانها البالغ عددهم 57 ألف شخص، إذ منعت الحكومة التجمعات، وأوقفت معظم وسائل النقل على مستوى الجزيرة وأغلقت الحدود لغير الدنماركيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح في أغسطس الماضي إلى رغبته في شراء واشنطن للجزيرة، إلا أن حكومة غرينلاند قالت إنها ترحب بالاستثمارات الخارجية إلا أنها ليست للبيع.