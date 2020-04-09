محامي حياة الفهد : رصدنا المسيئين وسنلجأ الى القضاء

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قررت الفنانة الكويتية حياة الفهد اللجوء للقضاء بعد تعرضها للكثير من الانتقادات و"الإساءة" إليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تصريحها الأخير فيما يتعلق بالوافدين المتواجدين على أرض الكويت.

وأعلن محامي الفنانة الكويتي مجبل الشريكة عبر حسابه على" تويتر": عن أنه تم رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية التي أساءت للممثلة حياة الفهد، متوعدا من يعيد نشر مداخلتها التلفزيونية بالمقاضاة، إذ كتب قائلا: "تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإذ أحذر بعدم نشر أي تسجيل صوتي لها دون إذنها".

وكانت الفنانة الكويتية قد أثارت جدلا وانتقادات حادة بين مواطنيها والجمهور العربي بعد تصريحاتها طالبت حينها بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، وعبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن حياة الفهد تطل في رمضان المقبل في مسلسل "أم هارون" تؤدي فيه شخصية امرأة تنتمي للديانة اليهودية.