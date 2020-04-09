تأجيل إعلان «بوليتزر».. الصحافيون منشغلون بتغطية «كورونا»

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت مديرة جوائز بوليتزر، أول من أمس، إن الإعلان عن جوائز بوليتزر لعام 2020 سيتأجل أسبوعين عن موعده، لأن الصحافيين في لجنة الاختيار منشغلون بتغطية أزمة وباء فيروس كورونا.

وأضافت دانا كانيدي، وهي محررة في صحيفة نيويورك تايمز ومديرة جوائز بوليتزر، أن الجوائز التي تُمنح في فئات الصحافة والدراما والكتب والموسيقى ستُعلن في الرابع من مايو المقبل، وليس 20 أبريل الجاري.

وأكدت أن «لجنة بوليتزر تشمل العديد من الصحافيين المرموقين الموجودين على الخطوط الأمامية لإطلاع الناس على المستجدات المتلاحقة لوباء فيروس كورونا. وفي ظل تركيزهم على هذه المهمة الحيوية، سيتيح هذا التأجيل وقتاً إضافياً لتقييم من وصلوا للتصفيات النهائية لجوائز بوليتزر 2020 باستفاضة».