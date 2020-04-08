مجوهرات "كورونا".. شركة روسية تطلقها وتثير جدلاً كبيراً

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثارت شركة مجوهرات روسية، جدلاً واسعا، بعد إطلاقها قلادة تحمل اسم فيروس"كورونا". وأثار تصميم القلادة المصنوع على شكل فيروس "كورونا" جدلاً واسعا، بين النفور واتهام الشركة بأنها تستغل أمرا مكروها من قبل الناس لتحقيق شهرة ودعاية لنفسها، بحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأشارت بعض مؤسسات المجتمع المدني في روسيا، أن فيروس "كورونا" يمثل للكثيرين في ارجاء العالم ذكرى سيئة جدا، ومخيفة، وهو مرتبط بالموت والمرض وفقدان الأمان والاحبة. ورغم الانتقادات لاقى هذا المنتج رواجا كبيرا وخاصة عند الشباب والمراهقين.

ومع تفشي فيروس كورونا، بدأت الشركة في بيع منتجها مقابل ألف روبل روسي، أي ما يعادل نحو 13 دولاراً أميركياً.

مؤسس الشركة بافيل فوروبيف، رد على الاتهامات الموجهة لشركته باستغلال الأزمة، قائلاً "إن الهدف من إنتاج القلادة هو دعم للأطباء والممرضين وليس لاستغلال الأزمة".