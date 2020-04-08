لبناني يقتحم أحد المصارف: باسم الشعب من أجل أمي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أقتحم شاب لبناني أحد المصارف في منطقة صور، واستطاع أن يحتجز الموظفين والمدير. و بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قام الشاب بوضع لوحة اعلانية على واجهة المدخل الزجاجية كتب عليها: "باسم الشعب اللبناني تم إقفال هذا البنك، من أجل أمي، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام تمكن الشاب من السيطرة على الموقف لمدة ساعة والحصول على مبلغ 15 الف دولار لمعالجة والدته كما قال. القوى الامنية التي وصلت المكان استطاعت السيطرة على الأمر وانقاذ الموظفين واعتقال الشاب