10 حصص مجانية في التصوير عبر الإنترنت

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة معدات التصوير والأجهزة البصرية اليابانية «نيكون» اعتزامها تقديم دورات دراسية مجانية في التصوير الفوتوغرافي عبر الإنترنت خلال أبريل الجاري، لتتيح الشركة منهجها الكامل فى حصص التصوير الـ10 عبر الإنترنت مجاناً. وأشارت الشركة إلى أن مدة الحصة ستراوح بين 15 دقيقة وساعة كاملة.

وذكرت «نيكون» على موقعها الإلكتروني، أن رسالتها ستظل تمكين المبدعين ومساعدتهم في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها العالم حالياً، مضيفة «يمكننا عمل ذلك من خلال المحافظة على طموح المبدعين وتواصلهم وتنمية مواهبهم».

وذكر موقع «سي نت دوت كوم»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن هذه الدروس تعتبر مثالاً آخر على الخدمات المجانية التي تقدمها الشركات حالياً لجعل الحياة أسهل على مئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في ظل القيود على الحركة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذى لشركة نيكون، جاي فاناتيير: «في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها معاً، يصبح التصوير الفوتوغرافي حيوياً لأنه يتمتع بالقدرة على إثارة الإلهام ويذكرنا بأهمية التواصل الإنساني، ونحن نعيش في عزلة ونتباعد عن بعضنا بعضاً».

وأضاف «في (نيكون) مازلنا ملتزمين بتمكين الكتاب والقصاصين على كل المستويات من ممارسة إبداعهم. والآن هناك الكثير من القصص التي يمكن أن تُروى».

15

دقيقة إلى ساعة كاملة تراوح مدة الحصة الواحدة.

جاي فاناتيير:

«الآن هناك الكثير من القصص التي يمكن أن تُروى».