بالصور..حيوانات برية تغزو شوارع مدن في الحجر الصحي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

في ظل نشغال العالم بحربة مع فيروس "كورونا"، وإلتزام الملايين من الناس في الحجر الصحي وبثائهم في منازلهم، وجدت الحيوانات البرية في الأمر فرصة لترك الجبال والغابات والتجوال بحرية في شوارع المدينة، وعلى مدى الأيام الماضية وثق سكان بعض الدول هذه الحيونات البرية وهي تجوب الشوارع والأزقة مستغلة غياب البشر.

في اليابان شوهد قطيع من الغزلان البرية تتجول بحرية تامة في إحدى الساحات العامة التي كانت مكتظة سابقة بالناس والسيارات، وفي المدن الايطالية القريبة من الجبال شوهدت الخنازير البرية تتجول، وبالتالي كان يتبعها الذئاب والوحوش البرية التي تصطادها عادة، كما وثق رواد مواقع التواصل الإجتماعي قطعان الماعز البرية تتجول بحريتها الكاملة في مدن فرنسية، وهاجمت اعداد كبير من القردة سحات وشوراع مدينة بومبي الهندية، إضافة إلى الخيول، والوعول البرية وغيرها من الحيوانات.

وعلى الرغم من المؤشرات الخطرة لهذا الأمر إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبرواعن استمتاعهم بالأمر، مشيرين إلى أن الأمر يبعث على القليل من المرح، ويكسر الملل المحيط بهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها العالم.