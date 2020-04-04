تصرفات عليك تجنبها في السوبرماركت في زمن الكورونا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

يعد التسوق أحد أكثر المهام التي لا يمكن لأحد الاستغناء عنها، إلا أن هذه المهمة أصبحت في وقتنا الحالي محفوفة بالمخاطر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا يدفعنا للبحث عن نصائح تساعد في الوقاية من التقاط العدوى قدر المستطاع.



فيما يلي مجموعة من النصائح لتجنب التقاط العدوى أثناء التسوق في السوبرماركت، وفق ما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية:

1- اذهب بمفردك

نفذت بعض محلات السوبرماركت سياسة التسوق المنفرد، للمساعدة في ضمان التباعد الجسدي، إلا أن بعض المتاجر لا تنفذ هذه السياسة، لذا حاول ترك الأطفال وأفراد العائلة في المنزل وقم بالتسوق بنفسك.

2- لا تتجاهل العلامات الإرشادية

وضعت العديد من المتاجر علامات على الأرض تخبر العملاء بمكان الوقوف أثناء التسوق. تضمن هذه العلامات التزام العملاء بقاعدة المسافة التي يبلغ طولها مترين، لذا لا بد من الالتزام بهذه العلامات للحفاظ على مسافة كافية من المتسوقين الآخرين.

3- لا تنتهك ساعات التسوق الخاصة

أدخلت العديد من محلات السوبر ماركت ساعات تسوق خاصة لمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، في الحصول على منتجات البقالة، لذا تجنب الذهاب للتسوق في هذه الساعات واترك المجال لمن هم أكثر حاجة منك.

4- ابق في المنزل إذا كنت مريضاً

وفقاً لإرشادات الخبراء، يجب أن تبقى في المنزل إذا كنت تعاني من أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة، وإذا كنت بحاجة للحصول على الطعام، حاول أن تطلب من أحد أفراد أسرتك أو أحد أصدقائك القيام بالتسوق من أجلك.

5- لا تدفع نقداً

تجنب استخدام العملات الورقية والمعدنية قدر المستطاع لأنها تعتبر من أكثر الأشياء التي يمكن أن تنقل فيروس كورونا، بسبب تداولها الكثيف بين الناس. حاول أن تستخدم بطاقة المصرف للدفع قدر المستطاع.

6- تجنب لمس الأشياء التي لا تشتريها

يعمد الكثيرون إلى ملامسة الفاكهة والخضار والأغراض الأخرى وتفحصها، وهذا قد يؤدي إلى انتقال الجراثيم منها وإليها، لذا ينبغي تجنب لمس الأغراض وإعادتها إلى أماكنها على الرفوف.

7- لا تركن سيارتك بجانب الآخرين

حاول إبعاد سيارتك عن السيارة المجاورة في مواقف سيارات المتاجر قدر الإمكان. سيساعد ذلك على ضمان حصولك على مسافة أمان كافية، لمنع انتقال الفيروس إلى سيارتك.