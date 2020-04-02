%25 من مصابي "كورونا" بلا أعراض وينقلون المرض

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في ولاية كاليفورنيا الاميركية الدكتور روبرت ريدفيلد، إن ما يصل إلى 25% من المصابين بفيروس كورونا الجديد لاتظهر لديهم أعراض. وأوضح ريدفيلد: "هذا مهم، لأن لديك الآن أفرادا قد لا تظهر عليهم أي أعراض ما يساهم في انتقال المرض".



وأضاف حتى لو مرض الناس، فقد يخفون الفيروس لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الأعراض عليهم. ونقلت "بي بي سي" عن ريدفيلد قوله: "هذا يساعد على تفسير مدى سرعة انتشار هذا الفيروس في جميع أنحاء البلاد، لأن لدينا نواقل دون أعراض ولدينا أفراد ينقلون الفيروس قبل 48 ساعة من ظهور الأعراض".



وتظهر الدراسات الحديثة من دول أخرى أيضا أنه من المحتمل حدوث انتقال غير عرضي لـ " كورونا" على سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت أمس، في مجلة صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض أنه من بين أكثر من 150 حالة من حالات "كورونا" غير المرتبطة بالسفر في سنغافورة، يبدو أن 6.4% منها تنطوي على انتقال دون أعراض. وفي دراسة أخرى، قام العلماء بمراجعة البيانات حول "كورونا" في الصين خارج مقاطعة هوبي، ووجدوا أن 12.6% من الحالات يبدو أنها تنطوي على انتقال دون أعراض.



وقال ريدفيلد إنه في ضوء هذه البيانات المتعلقة بالانتشار دون أعراض، تراجع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "بشدة" توصياتها بشأن استخدام أقنعة الوجه وما إذا كان يجب على الناس ارتداؤها إذا لم يكن لديهم أعراض.