لبنانيون يقتلون كلابهم خوفاً من عدوى كورونا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

دعا الصليب الأحمر اللبناني المواطنين، إلى عدم قتل الحيوانات الأليفة، وذلك بعد انتشار صور عبر مواقع التواصل لكلاب نافقة إثر تسميمها خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأكد الصليب الأحمر، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه لا يوجد حتى الساعة أي دليل على أنه من الممكن للحيوانات الأليفة أن تصاب بفيروس كورونا وأن تنقله للإنسان، داعيا اللبنانيين إلى عدم التخلص من الكلاب والقطط.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا لحيوانات أليفة نافقة، في منطقة بصاليم قضاء المتن، شمال شرقي العاصمة بيروت، إثر إقدام سكان على تسميمها خوفا من أن تنقل هذه الحيوانات فيروس كورونا إليهم.