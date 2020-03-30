وداعاً للملامسة في زمن «كورونا».. تطبيق يُغني عن قياس الملابس

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، الذي أجبر العالم على تغيير كثير من عاداته وسلوكياته في إطار مكافحة الوباء، ظهر مصطلح التباعد الاجتماعي، الذي يتعلق بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة بين الشخص والمحيطين به، والحرص على تجنب ملامسة أي أشياء غير شخصية قدر الإمكان، من أجل تجنب التقاط عدوى الفيروس.

وابتكر باحث بشركة «غوغل» الأميركية لخدمات الإنترنت تطبيقاً إلكترونياً يستطيع التعرف إلى قياسات الجسم، وبالتالي يُغني المستخدم عن الحاجة إلى قياس الملابس بنفسه أثناء التسوّق.

وأفاد الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» بأن التطبيق الذي ابتكره الباحث جاسون مايز يستطيع التعرف إلى أبعاد أو قياسات جسم المستخدم بمجرد تغذيته بصورة إلكترونية له.

ومن أجل تشغيل التطبيق، يسجل المستخدم طوله داخل البرنامج، ثم يقف أمام كاميرا إنترنت لتقوم بعملية مسح سريع لجسمه، وإرسال الصورة إلكترونياً إلى التطبيق، الذي يحدد بشكل تلقائي القياسات الأساسية للجسم، مثل عرض الصدر والوسط، ثم تعريف المستخدم بالقياسات الدقيقة لجسمه، إذا كان يرغب في شراء قميص أو سروال أو ثوب، وغير ذلك من الملابس. وأكد مايز أن التطبيق يوفر وسيلة «سهلة للغاية» لاختيار مقاسات الملابس من دون الحاجة إلى ملامسة الثياب نفسها في المحال التجارية، لاسيما في هذه الأيام التي يحرص خلالها الجميع على تجنب ملامسة أي شيء خارج منازلهم، بغرض تجنب الإصابة بفيروس «كورونا».

وسيلة لاختيار الملابس من دون الحاجة إلى ملامسة الثياب.

التطبيق ابتكره الباحث في «غوغل»، جاسون مايز.