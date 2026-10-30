ندوة لـ «تنفيذي دبي» تناقش تطوير قياس الإنتاجية الحكومية

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ندوة معرفية بعنوان «الإنتاجية الحكومية وتعزيز الأثر العام»، ركّزت على تبادل الخبرات حول قياس الإنتاجية الحكومية، وتوظيف نتائج القياس في تحسين الأداء وتخطيط الاستفادة من الموارد البشرية والكفاءات، وتفعيل دور البيانات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الخدمات وتبسيط إجراءاتها.

جاء ذلك بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ومشاركة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، يونس آل ناصر، وأدار الحوار مستشار بقطاع التميز والخدمات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أحمد العميمي.

وركزت الندوة على تطوير قياس الإنتاجية الحكومية بالجمع بين رصد حجم الأنشطة المنجزة وتقييم نتائجها ومدى تلبيتها لاحتياجات المتعاملين، والاستفادة من نتائج القياس في تحديد جوانب تحسين الخدمات الحكومية والعمليات المرتبطة بها.

وتناول عبدالله علي بن زايد الفلاسي، خلال الندوة، مفهوم الإنتاجية الحكومية وأهميتها في تحقيق أولويات حكومة دبي، ودور تطوير مهارات الموظفين وقدراتهم في تحسين استخدام الموارد وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات العمل المستقبلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما قدّم لمحة عن نظام قياس إنتاجية الموظفين في حكومة دبي، وأسباب إطلاقه ومنهجيته، موضحاً دور مؤشرات الإنتاجية في تقييم النتائج المحققة، ودعم القرارات المتعلقة بتطوير الأداء والخدمات.

وناقش الفلاسي توظيف نتائج القياس وفق الأولويات الحكومية، ومواءمة مهارات الموظفين مع متطلبات الوظائف، إلى جانب تبسيط الإجراءات وقياس مدى إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية، وتحديد المجالات المناسبة للتوسع في استخدامها.

من جانبه، تناول يونس آل ناصر دور مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في تصميم منهجية قياس الإنتاجية الحكومية، ومراجعتها وفق أفضل الممارسات الإحصائية والمعايير الدولية، وتطوير واعتماد مؤشرات القياس، وضمان قابلية البيانات للمقارنة بين الجهات ودقة النتائج الإحصائية.

وأكد أن قياس الإنتاجية الحكومية يُمثّل أداة أساسية لتطوير الأداء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وقال: «إن تجربة حكومة دبي في قياس الإنتاجية، القائمة على رصد التغيّر في المدخلات والمخرجات على مستوى الخدمات والجهات الحكومية، توفر أساساً مهماً لتطوير منظومة أكثر تقدماً في قياس الإنتاجية وتحليلها».

وأضاف أن القيمة الحقيقية لمؤشرات الإنتاجية تكمن في تحويل نتائجها إلى قرارات تسهم في تحسين الأداء الحكومي، وتوسيع نطاق القياس ليشمل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للخدمات الحكومية، بما ُيعزّز تنافسية دبي ويرتقي بجودة الحياة فيها.

وفي السياق ذاته، قال مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدكتور هزاع النعيمي: «نحرص في برنامج دبي للتميز الحكومي على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة لمناقشة التجارب والمنهجيات التي تدعم تطوير الأداء».

وأكد المشاركون في ختام الندوة، أهمية الاستفادة من نتائج نظام قياس الإنتاجية في تطوير منظومة العمل الحكومي، لتطوير منهجيات العمل الحالية، وقياس أثر المبادرات المبتكرة التي تطلقها حكومة دبي لتعزيز سعادة ورفاه الموظفين وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.