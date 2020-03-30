عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قامت دائرة الثقافة بالشارقة بإصدار عددين جديدين من مجلة «الشرقية» و«الوسطى». واشتمل عدد «الشرقية» الجديد لشهر أبريل المقبل على باقة من الموضوعات والحوارات والاستطلاعات التي أثرت صفحات العدد الجديد. واستهل العدد في «باب إنجاز» بموضوع موسّع عن المجالس البلدية في المنطقة الشرقية، والدور الفاعل الذي تقوم به في عملية التنمية وتوفير الخدمات، والتنسيق مع كل قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني.

بينما تضمن العدد السابع من مجلة «الوسطى»، مجموعة من الموضوعات التنموية والثقافية والتراثية في المنطقة الوسطى من الشارقة.

وتحت عنوان «تمكين وريادة»، جاءت افتتاحية عدد شهر أبريل من المجلة، التي أكدت قيمة التعليم، كونه محطة مهمة ورئيسة في بناء الإنسان، ونهضة الأمم والتنمية المستدامة، وإحدى الوسائل الأساسية لصناعة بنية تحتية معرفية وعمرانية قوية.