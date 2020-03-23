6 أخطاء تجنب الوقوع فيها خلال العمل من المنزل

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

العمل من المنزل قد يكون خياراً شخصياً للعديد من الأشخاص أو اضطرارياً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

غير أن الموظف خلال عمله من البيت قد يقع في عدة أخطاء من شأنها التأثير على سير العمل وعلى الموظف نفسه. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي عليك تجنبها خلال العمل من المنزل:

1 العمل بملابس النوم: الأشخاص المنتجون لا يستيقظون ويباشرون العمل فوراً وهم في ملابس النوم. وبدلاً من ذلك فهم يستعدون لليوم والعمل بالطريقة نفسها التي لو كانوا متجهين إلى المكتب، بما في ذلك ارتداء ملابس أنيقة.

قد تبدو فكرة العمل بملابس رياضية مريحة، غير أنها لن تضعك في "مزاج العمل". وفقاً لدراسة من جامعة نورث وسترن، فإن الموظفين، بغض النظر عن المهنة التي يعملون فيها، يؤدون المهام بشكل أفضل عندما يرتدون ملابس لها "معنى رمزي". بحس ما نشره موقع (سي إن بي سي) الأميركي.

2 العمل في السرير أو على الأريكة: عليك أن تتجنب "أماكن الاسترخاء"، ليس من الضروري إنفاق الكثير من المال على مكتب بتجهيزات باهظة الثمن، ولكن على الأقل تخصيص مكان للجلوس، مكتب وكرسي بعيداً عن الاسترخاء، وطبعاً يفضل قرب النافذة للحصول على الإضاءة وأشعة الشمس. فقد أظهرت الدراسات أن الضوء يجعل العمل أكثر إنتاجية.

3 احصر العمل في غرفة خاصة تجنباً للمقاطعة سواء من زملاء السكن أو حيوانك الأليف، بحسب ما نشره موقع (بزنس إنسايدر) الأميركي.

4 تأكد من أن كل الأجهزة والتكنولوجيا التي تحتاجها تعمل جيداً، كالإنترنت وجهاز الكمبيوتر وغيره.

5 تجنب الفوضى وعدم التنظيم في مكان العمل لأن ذلك قد يكون كفيلاً بتشويشك وإضاعة الكثير من الملاحظات التي تهمك أثناء عملك.

6 لا تهدر وقتك بالاستراحات الطويلة، إذا كنت ترغب بإنجاز عملك في الوقت المطلوب دون ضغط.