«المؤثرون» من الحجر المنزلي: نعمل بجدّ لإمتاعكم

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يستثمر كثيرون من «المؤثرين» عبر وسائل التواصل الاجتماعي فترة الحجر المنزلي للتوجه إلى جمهور عريض من الشباب القابع في المنازل، إذ يتشاركون معهم يومياتهم بصورة أكثر تفصيلاً حتى مقارنة بالأوضاع العادية.

واختار البعض تقديم نشرة بأدق التفاصيل في الحياة اليومية. وكتبت أرييل شاماس، وهي إحدى «المؤثرين» عبر «إنستغرام»: «أنا سعيدة لأن حرارة جسمي انخفضت، لكن أعاني ألماً لم أشعر بمثيل له في حياتي».

ونشرت هذه المدوّنة المتحدرة من نيويورك كل التفاصيل على الشبكة، من أولى الأعراض والأوجاع، وصولاً إلى خضوعها لفحص أظهر إصابتها بفيروس «كورونا»، مع دعم ونصائح من متابعيها البالغ عددهم 1.1 مليون.

وقالت: «لدي انطباع بأننا نعيش جميعاً كابوساً، لكني مصممة على إعادة بعض من الأجواء الطبيعية إلى حياتنا»، معلنة أنها ستتوقف عن الحديث بشأن مرضها.

وبعد إصابة زوجها بالفيروس، ردت الألمانية كارولين لوفنبرغر عبر «إنستغرام» على أسئلة كثيرة بشأن المرض. ودعت المدوّنة المتخصصة في الموضة متابعيها البالغ عددهم 100 ألف إلى ألا يكونوا «الجيل الذي يفضل حرية مؤقتة على مصلحة الجميع».

وعمد مؤثرون كثيرون آخرون في الأيام الأخيرة إلى التواصل مع متابعيهم عبر البث المباشر، لتشارك يومياتهم وتقديم «إرشادات الحجر المنزلي».

وتوجهت الكولومبية أندريا إسبادا لمتابعيها البالغ عددهم 6.7 ملايين على «إنستغرام» قائلة: «نعمل بجدّ لإمتاعكم».

ونشرت المدوّنة فيديوهات على منصة «تيك توك» للتسجيلات المصوّرة القصيرة تظهرها وهي تستخدم منتجات التعقيم مع ابنها، أو تتفادى أي احتكاك جسدي مع زوجها، مرفقة إياها بتسجيل صوتي بعنوان «إنه زمن كورونا». ونشر نحو مليون تسجيل فيديو خلال بضعة أيام مستوحى من هذه الأغنية.

بينما قال المدوّن على «يوتيوب» أميكسيم، لـ«وكالة فرانس برس»: «لدي عدد لا بأس به من الفيديوهات الجاهزة وأستطيع الصمود». وأشار إلى تسجيل «ازدياد هائل في عدد المشاهدات» على قناته التي تضم ستة ملايين متابع، لكنه أوضح أن «أكثر مواعيد التصوير والشراكات لدينا ألغيت، لذا نتنبه إلى نفقاتنا».

ودأب المؤثر الفرنسي جيريمستار في الأيام الماضية على نشر تسجيلات قصيرة يظهر من خلالها حنينه إلى أمور لن يراها «على مدى أكثر من 45 يوماً».

وقال في تسجيل مصور نشره أخيراً: «أشعر بلذة كبيرة في عدم الاهتمام بمظهري أو تصفيف شعري»، مشيراً إلى انه يستعد «لزيادة 29 كيلوغراماً» في وزنه خلال الحجر المنزلي.

من ناحيته، أبدى صاحب مدوّنة «نيبوان شايب» المتخصصة في اللياقة البدنية على «يوتيوب»، أسفه لإغلاق قاعات الرياضة. وهو يعطي نصائح يومية للحفاظ على الرشاقة في المنزل، بما يشمل تدريبات رياضية ونصائح غذائية.

أياد نظيفة

لبلوغ جمهور أصغر سناً، بدأت منظمة الصحة العالمية حملة على «تيك توك» بعنوان «سايف هاندز» (أياد نظيفة). وفي هذه الحملة، يدعو مشاهير بينهم المغنية ماريا كاري بأسلوب مرح على أنغام الموسيقى، إلى ضرورة غسل اليدين لفترة لا تقل عن 40 ثانية. وفي كل تسجيل مصور مرتبط بفيروس «كورونا»، تقترح المنصة للمستخدمين الاطلاع على مصادر موثوق بها كمنظمة الصحة العالمية والحكومات ووسائل الإعلام.

6.7 ملايين متابع للكولومبية أندريا إسبادا على «انستغرام».

مؤثرون عمدوا إلى التواصل مع متابعيهم عبر البث المباشر.