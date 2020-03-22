منقبة تخرق حظر التجول في الأردن بالرقص في الشارع

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة منقبة خرقت حظر التجول في الأردن، الذي بدأ السبت، من خلال النزول من سيارتها إلى الشارع، وفتح الموسيقى، والقيام بالرقص.

وسارعت الأجهزة الأمنية الأردنية إلى القبض على الفتاة، وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام إن «العاملين في الأمن الوقائي، وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة خرفت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق، والنزول من المركبة، والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها، وجرى ضبطها، وبوشر التحقيق معها».

وظهرت بالفيديو فتاة ترتدي عباءة ونقاباً في الفيديو الذي صور من أعلى، وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق، وقامت بحركات راقصة.

وكان قد أعلن الأردن فرض حظر تجول في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وحذر المواطنين من عقوبات تصل إلى حد السجن لمدة عام، وفرض غرامة على من يخالفون هذا القرار.

وكان قد أعلن الأمن الوقائي ضبط 392 شخصاً خالفوا قرار حظر التجول، في وقت لاحق السبت، وقد بلغت آخر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا في الأردن 85 حالة.