زوجة قصيّ خولي: أعمل خادمة في البيوت لأصرف على ابنه

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

فجرت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفها أن النجم السوري يتهرب من مصاريف ابنه "فارس" ويرفض مساعدتها.

وقالت مديحة الحمداني في تصريحات لإحدى المجلات العربيةإنها أصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما.

وأشارت الحمداني إلى أن قضي خولي رفض منح طفله الجنسية الأمريكية واشترط عليها الحصول على إحدى الأوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.

وفي فبراير الماضي، أثارت الحمداني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت في فيديو لها انها زوجة الفنان السوري قصي خولي السرية وتحدثت عن سوء معاملته لها وهي تبكي.