مصرع ملكة جمال أثناء اجتيازها الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

لقيت ملكة الجمال من غواتيمالا، ميريام أستيفاني لونا، يوم 15 آذار مصرعها بعد سقوطها عن الجدار الذي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك وهي في الشهر الثامن من الحمل.

وقال المفوض الجمركي الأمريكي، مارك مورغان، في حديث أدلى به لصحيفة “The Mirror” إن ملكة الجمال السابقة البالغة من العمر 19 عاماً حاولت مع زوجها البالغ من العمر 26 عاماً وصول ولاية تكساس من ولاية سيوداد – هواريس المكسيكية بطريقة غير شرعية. وحين كانت تتسلق ليلا الجدار الفاصل بارتفاع 7 أمتار سقطت عن الأرض.

وحاول زوجها أن يقدم لها الإسعافات الأولية، ثم استدعى سيارة الإسعاف التي نقلت المرأة إلى مستشفى الولاية المكسيكية حيث أجرى لها الأطباء عملية قيصرية طارئة، لكنهم عجزوا عن إنقاذها وجنينها.