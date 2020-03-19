إصابة بطلة "صراع العروش" إنديرا فارما بفيروس كورونا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف موقع justjared عن اصابة بطلة مسلسل "Game of Thrones" بفيروس كورونا وذلك بعدما خضعت للإختبار وجاءت النتيجة إيجابية، وهي الفنانة التي قدمت شخصية Ellaria Sand بالمسلسل الشهير.

يأتي ذلك بعد ايام قليلة من أعلان النجم كريستوفر هيفجو زميلها في مسلسل "Game of Thrones" عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام.

من جانب أخر كشف موقع بيبول عن مغادرة توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وذلك بعدما قضيا 5 أيام في الحجر الطبي بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وأضاف الموقع أن الزوجين حاليا في منزلهما بأستراليا وسيكملان فترة الحجر الطبي فى المنزل.

وكان النجم العالمي توم هانكس أعلن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في استراليا، وذلك من خلال حساباته علي السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعرا ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية.

آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.

