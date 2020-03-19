بطلة مسلسل "البروفيسور" مصابة بكورونا

أعلنت الممثلة الإسبانية، إيتزيار إيتونو، التي قدمت دور المتحرية "راكيل موريللو" في المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت إيتزيار عبر حسابها على Instagram صورة لها وكتبت معلنة الأمر قائلة: "مرحبا جميعا، إنه رسمي، منذ مساء يوم الجمعة لدي أعراض (حمى وسعال جاف) واليوم تلقينا تأكيدا للفحص الوبائي، إنه فيروس كورونا".

أضافت، "حالتي بسيطة وأنا بخير، لكنها معدية وخطيرة للغاية بالنسبة للأشخاص الضعفاء".

اختتمت كلامها، "إنه ليس كلاما فارغا، لا تاخذ الأمور باستهتار، هناك وفيات، العديد من الأرواح في خطر، ولا زلنا لا نعرف إلى أي مدى سيصل، حان الوقت للالتزام والمسئولية للصالح العام".

وستبقى إيتزيار إيتونو في الحجر الصحي لمدة 15 يوما، وطالبت الجميع بالبقاء في منازلهم".

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