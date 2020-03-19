التهوية الجيدة تحمي أرضية الغرفة من الفطريات

المصدر: برلين - د.ب.أ

عندما يغزو العفن المنزل لا داعي للفزع، ولكن يجب التحرك بسرعة من أجل أفضل نتيجة لإزالة الفطريات.

وأوضح استشاري الطاقة الألماني أندرياس كولر، أن المنتجات المنزلية المعيارية مثل الخل الأبيض العادي، أو الكحول بنسبة 70% من الصيدلية يمكن أن يستخدم لإزالة بقع العفن الصغيرة بسهولة. وينصح بالاستعانة بخبير للمساحات الكبيرة، مضيفاً أن المساحات الصغيرة من العفن تبلغ مساحتها أقل من متر مربع.

وللحيلولة دون حدوث عفن، تُعد التهوية الجيدة حلاً. فعندما يكون الطقس بارداً في الخارج والغرف دافئة فإن هذه هي أفضل الظروف لحدوث عفن في المنزل. ولمنع الفطريات من النمو، يمكن تهوية الغرف بفتح النوافذ لبضع دقائق مرات عدة في اليوم، حتى يتلاشى الهواء الرطب. كما ينبغي الانتباه للجدران؛ إذ يجب إبعاد الأثاث الموضوع مباشرة بجوار الجدران الباردة من الخارج لسنتيمترات قليلة، ما يسمح بانتشار أفضل للهواء.