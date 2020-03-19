«الشيخ زايد للكتاب» تعتمد أسماء الفائزين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استعرض مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب نتائج الدورة الـ14 للجائزة، واعتمد أسماء الفائزين في فروع الجائزة، وذلك خلال اجتماع عقد، أخيراً، في أبوظبي.

ترأس الاجتماع الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب، بحضور أعضاء المجلس، كلٍّ من: وزير دولة زكي أنور نسيبة، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد خليفة المبارك، وأمين عام الجائزة ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، ووكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة، سعود الحوسني، والمدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي.

وبعد عرض الأمين العام لتوصيات الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، قرر مجلس أمناء الجائزة اعتماد أسماء الفائزين في الدورة الـ14، وحجب الجوائز لفرعي «التنمية وبناء الدولة»، و«الفنون والدراسات النقدية» لهذا العام.

كما قرر المجلس إلغاء حفل توزيع الجائزة لدورتها الـ14، والذي كان من المقرر تنظيمه في 16 أبريل المقبل، ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

وستعلن الجائزة، خلال الأسابيع المقبلة، الأعمال الفائزة في دورتها الـ14.

- حجب الجائزة في فرعي «التنمية وبناء الدولة»، و«الفنون والدراسات النقدية».