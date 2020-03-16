«بوب كورن» جديد لعرض الأفلام مجاناً

المصدر: برلين - د.ب.أ

أطلق موقع على الإنترنت يتيح مشاهدة آلاف الأفلام السنيمائية التي تم إنتاجها على مدى 100 عام مضت مجاناً، دون حتى الحاجة إلى إنشاء حساب خاص بالمستخدم الراغب في مشاهدة هذه الأفلام.

والشيء الوحيد الذي سيضطر مستخدمو موقع «بوب كورن تايمز دوت تي في» إلى تحمله أثناء مشاهدة الأفلام، هو ظهور الإعلانات التجارية التي تمثل مصدر دخل الموقع. ويقدم هذا الموقع خدماته للمستخدمين في النمسا وألمانيا وسويسرا، حيث حصل مشغلو الموقع على ترخيص البث في الدول الثلاث فقط.

يعرض الموقع الأفلام الكلاسيكية التي تم تصويرها، خلال الفترة من 1910 إلى 2010. في الوقت نفسه فإن موقع «بوب كورن تايمز» يعتبر نفسه أرشيف أفلام يساعد المنتجين وشركات تأجير الأفلام، من خلال تحويل الأفلام القديمة إلى نسخ رقمية وحفظها.