أقصر رجل في العالم يفاجئ الأطباء ويحتفل بعيد ميلاده

ظهر أحد أقصر الرجال في العالم إلى جانب أخيه الأصغر عمرًا، والذي يزيده طولا بنحو 1.22 متر.

ويحتفل نيك سميث، البالغ طوله (75 سم) فقط، بعيد ميلاده الـ«28»، ويعاني من تقزم نادر في العظام، يكون متوسط العمر المتوقع للمصاب به قصيرًا عادة، ويسبب أمراضًا ترتبط غالبًا بالشيخوخة، حسب صحيفة« ذا صن» البريطانية.

التُقطت صورة للشاب نيك سميث، من جورجيا بالولايات المتحدة، إلى جانب شقيقه ليفي البالغ من العمر 25 عاما (طوله 1.98 متر)، الذي ساعد شقيقه الأكبر في الاحتفال بيومه الخاص. ويمارسان مع شقيقهما الآخر ترافيس، طوله 1.98 متر أيضًا، لعبة البيسبول الداخلية في المنزل.

وتحدى سميث جميع التوقعات الطبية؛ حيث أُخبرت والدته شيلي بأنه قد لا يعيش مطولًا ولا يُعرف ما إذا كان سيمشي أو يتحدث، وقالت والدته: لم نكن نعرف حتى أننا سنحظى به مدة 28 عامًا، ولا نعرف ما إذا كان سيعيش لعامه الجديد 29 عامًا.. فعل نيك كل شيء، أكثر مما يتخيله الأطباء».

ويمكن أن يعاني أصحاب هذه الحالة من أمراض، غالبًا ما ترتبط بالشيخوخة، كما أن متوسط العمر المتوقع قصير جدًا فيما قال شقيقه ترافيس: «إن الاحتفال بعيد ميلاد نيك هو دائمًا أمر رائع.. مجرد الاحتفال به وكونه هنا معنا، فهذا أمر رائع».